非法舊衣回收箱多 北市議員要求清查

議員戴錫欽發現，北市有未經市府核准的灰、藍、綠私人回收箱，民眾根本分不清，恐讓愛心落入私人口袋。（戴錫欽議員研究室提供）

議員戴錫欽發現，北市有未經市府核准的灰、藍、綠私人回收箱，民眾根本分不清，恐讓愛心落入私人口袋。（戴錫欽議員研究室提供）

北市有上千個舊衣回收箱，其中參雜不少非市府核准的私人回收箱，環保局考量原本綠色回收箱辨識度不高，去年底全面換成灰色，但議員戴錫欽發現，至今仍有灰色、藍色、綠色等顏色，到底合法或非法，民眾傻傻分不清楚，擔憂善心捐贈舊衣，卻落入私人口袋裡，要求環保局積極查核。

戴錫欽表示，市府核准的舊衣回收箱有1358個，近年舊衣收受量連年提升，去年共有3031噸，社福團體年收益達2199萬元，可見是有利可圖的生意，若被不肖之人非法設置，很容易排擠合法社福團體的權益。

過去北市街道上，就常充斥「冒牌回收箱」，環保局為提高辨識度、考量美觀，去年底統一將綠色回收箱換成灰色，但換色後民眾更無所適從，搞不清灰、綠、藍色到底哪種合法，環保局竟還稱，除了顏色之外，還要看設置點在公有地或私有地，引發戴錫欽質疑，民眾想捐衣還得確認地主是誰？

戴錫欽團隊實地走訪發現，萬華區有貼著「台北縣政府環保局」圖案的綠色回收箱，也有無張貼合法認證貼紙的灰色回收箱，中正區則有貼著「某里辦公處」的藍色回收箱。但近2年中正萬華區的違規紀錄竟是零，根本是稽查不力，要求環保局通盤檢討，不要讓愛心淪為私人牟利的工具。

對此，環保局長劉銘龍表示，目前發現162處非市府核准的回收箱，清潔隊會稽查拖吊；針對私有地設置回收箱，將會找社會局、法務局研議規範，他也認為雖要保障私有財產權，但畢竟是公開募集民眾的捐獻，應該要向市府提報收入。

(中時)