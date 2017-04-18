高市後勁溪傳男子溺水失蹤

高市楠梓區益群橋下後勁溪，今(18)天下午3點多傳出溺水案件，一名男子在水中掙扎喊救命，警消獲報前往救援，但男子已消失在水面，搜救至傍晚仍一無所獲。

報案胡姓民眾表示，看見一名頭戴黑色棒球帽，皮膚黝黑臉瘦瘦的男子在水裡載浮載沈，幾乎快滅頂，一邊揮手一邊喊救命，不久隨即消失於水面。救難人員獲報趕抵，下水打撈到傍晚仍未尋獲。

警方說，岸邊發現一輛重型機車，將追查車主是否與溺水失蹤男子有關。

(中時)