北市國中家長決定約聘雇教練生死？議員怒轟荒謬

北市金華國中桌球隊不續聘桌球隊約聘雇周姓教練，遭市議員李慶元質疑，校方用家長意見調查決定教練生死，還修改考評成績，不符行政程序，踐踏教練工作權。他要求，教育局應讓教練回到學校，若不還他工作，以後所有學校的教師、教練考核都要一併加入家長意見。

李慶元今在議會教育委員會指出，他接獲周姓教練和家長陳情，校方竟用家長意見調查決定是否續聘教練，讓明星球員的家長主導人事。根據約聘雇教練考核規定，連續2年丙等才不續聘，周姓教練2015年考績原是70分乙等，送到考委會後竟退回學校，改為61分丙等，連同隔年60分丙等考績，將教練踢出學校。

他質疑，教育局處理不合程序，應還周姓教練工作，若無法做到，他要求以後所有學校教師、教練考核都來做家長調查；教育局長曾燦金表示，會請政風室詳細調查此事，再進行通盤檢討。

黃國忠會後解釋，周姓教練進入金華國中前，已連6年考績乙等，因表現不佳才輔導他去金華國中，結果他狀況一堆，連孩子打的球都接不到，比賽忘記報名，帶隊還弄錯班機。2015年校方打出70分乙等、不續聘的考績，因相互矛盾，才退回給校方釐清爭議，最後決議修改分數，所有處理都未違反行政程序。

金華國中學務主任林佑忠說，校方有觀察教練表現、口頭詢問學生，並非單純參照家長調查意見，學校早就覺得教練不適任，但想給他機會，才打上70分成績；至於被爆施壓陳情家長，他則表示不清楚。

(中時)