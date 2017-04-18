國民黨代表登記截止 屏議長赴黨部抗議不公

國民黨黨代表選舉登記截止，議長周典論（左）質疑登記過程黑箱作業，親自到縣黨部抗議，表示若查出作弊將依法提出告訴。（潘建志攝）

國民黨黨代表選舉18日下午登記截止，因黨主席選舉激烈，各方動作頻頻。屏東縣議長周典論質疑登記過程黑箱作業，黨部卻不願公布登記名單和細節，親自到縣黨部抗議，表示若查出作弊將依法提出告訴；縣黨部主委蘇清泉則強調，一切公開透明。

屏東縣國民黨員有3萬9000餘人，全國黨代表屏東縣應選80席，一般黨部67席，黃復興黨部13席，其中包括農民、原住民、學生代表保障2席，青年5席，漁民及勞工1席，婦女17席。這次選舉共有一般黨部有80人登記，黃復興黨部15人。

今日登記截止後，周典論親到黨部抗議，表示黨部登記過程黑箱作業，2名參選人登記未領表，不符規定，還有參選人登記後又改變保障名額；結束後黨部也不願公布相關細節。更離譜的是，整個登記作業黨部完全沒有錄影存證，「碰巧」錄影機都壞了，根本是「做手」。他也揚言，如果查出作弊，一定會依法提出告訴。

縣黨部主委蘇清泉則強調，黨部一切依規定辦理，作業絕對公開透明。目前黨代表還有進行資格審查，未來選舉會要求35個投開票所全程錄影，甚至會以臉書直播，以示公平。

(中時)