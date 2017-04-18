國民黨代表登記截止 屏議長赴黨部抗議不公
國民黨黨代表選舉18日下午登記截止，因黨主席選舉激烈，各方動作頻頻。屏東縣議長周典論質疑登記過程黑箱作業，黨部卻不願公布登記名單和細節，親自到縣黨部抗議，表示若查出作弊將依法提出告訴；縣黨部主委蘇清泉則強調，一切公開透明。
屏東縣國民黨員有3萬9000餘人，全國黨代表屏東縣應選80席，一般黨部67席，黃復興黨部13席，其中包括農民、原住民、學生代表保障2席，青年5席，漁民及勞工1席，婦女17席。這次選舉共有一般黨部有80人登記，黃復興黨部15人。
今日登記截止後，周典論親到黨部抗議，表示黨部登記過程黑箱作業，2名參選人登記未領表，不符規定，還有參選人登記後又改變保障名額；結束後黨部也不願公布相關細節。更離譜的是，整個登記作業黨部完全沒有錄影存證，「碰巧」錄影機都壞了，根本是「做手」。他也揚言，如果查出作弊，一定會依法提出告訴。
縣黨部主委蘇清泉則強調，黨部一切依規定辦理，作業絕對公開透明。目前黨代表還有進行資格審查，未來選舉會要求35個投開票所全程錄影，甚至會以臉書直播，以示公平。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。