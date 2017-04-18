富邦守備大鬧空城 桃猿領先4分悍將

余德龍突破低潮，從倪福德手中轟出陽春彈。(本報資料照)

Lamigo桃猿前役慘遭中信兄弟炮擊吞敗，經一天休息後，18日返回溫暖的主場桃園球場對戰富邦悍將，靠著王柏融的安打和余德的陽春彈，前3局就取得2分領先，而富邦突破不了猿隊先發道恩斯封鎖，5下還單局出現3次失誤，讓猿隊再下兩成，5局打完暫4比0領先。

此役猿隊由2連勝的道恩斯掛帥，他也延續好狀況，首局連續製造3個右外野飛球出局，3上3下。反觀倪福德首局就碰上麻煩，先對余德龍投出觸身球；接著雖三振傷癒復出的郭嚴文，但卻沒過得了3棒王柏融這關，讓他擊出左外野二壘安打，丟掉第1分。

不過失分後，倪福德沒有自亂陣腳，隨即連抓2個出局止血。接著2上悍將雖有吳宗峻敲安上壘，但依舊沒能攻破道恩斯封鎖。而倪福德安穩度過1個半局後，3下又遭桃猿打線狙擊；1出局後面對賽前20打數僅1安打、此役扛開路先鋒的余德龍，被他轟出中外野陽春彈，失掉第2分。

隨後倪福德雖又被王柏融敲安，不過未再失分。而壓制悍將4局的道恩斯，5上遇到亂流，被陳凱倫敲安、又投出保送，陷入失分危機；但此時悍將想出奇招發動雙盜壘失敗，反倒給了道恩斯喘息空間，最後即便他讓李宗賢成功盜上三壘，仍全身而退、力保不失。

而前役投到第5局失控的倪福德，此役再度於5局遇亂流。5下他迅速抓下2出局後，連挨了余德龍、郭嚴文2支安打；接著王柏融打出一壘滾地球，眼看就要出局，未料一壘手林益全出現失誤；在後接到球的二壘手林威廷，試圖傳球阻擋余德龍衝回本壘，但竟傳了大暴傳。

郭嚴文見機不可失，也想趁勢搶分；此時接到球的捕手林琨笙，想傳給直朝本壘補位的三壘手李宗賢，沒想到也沒傳好，讓郭嚴文成功回壘得分，也把倪福德給打退場。隨後悍將推蕭一傑接手，他未再讓比數擴大。目前6局結束，猿隊暫4比0領先。

(中時電子報)