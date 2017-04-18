從遊戲到繪本 義守大學傳設學院畢展吸睛

義守大學傳設學院畢展創作能量驚人。(郭韋綺攝)

義守大學「傳播與設計原住民專班」及「數位多媒體設計學系」畢業展登場，展出類別涵蓋多元，包括「傳設原民專班」微電影、劇情短片、靜態攝影、繪本、專輯，以及「數媒系」遊戲、動畫、電子書、網頁等。

義大「傳設原民專班」以《原來的眼睛與耳朵》為主題，「原」義為最初的、根源，也點出學子原住民族的身分，「眼睛與耳朵」則代表學子學習的傳播設計課程。總召瓦歷斯督薩恩(Walis Tusang)表示，當初主題經過多次商討，最後決定要將部落裡的特色結合所學，所產生的新意象就是《原來的眼睛與耳朵》。

原住民族學院台邦.撒沙勒院長說，「記得5年前，全校只有50多位學子，現已多達650多位學子，是全台灣原民學子人數最多的大學，代表義守大學對原民文化的重視。」他表示，校內分享後，即將前往駁二與部落展出，也會在來義高中策展，一方面讓高中學子看見義大原民學子四年所學成果，另一方面則可以跟族人、原民同胞進行交流活動，透過校外策展讓全台灣看見、進而讓全世界看見原民文化能量。

義大蕭介夫校長表示，義守是綜合型大學，他期望學子可以培養自身跨領域、創新的能力，且利用學校國際化優勢，登上世界舞台；從校內展中發現不足處，進而修改，讓校外展出更完美。

展出作品中有學子將自身經歷的故事製作成繪本及電子書，《黃金稻穗》描述一位從小在都市中長大、對部落生活不熟悉的原民少女，因緣際會在一次回部落生活的經驗中，發現周遭的親朋好友無法唸出自己的中文名稱，讓她覺得無法真正融入部落生活，而開啟一段尋找族名的故事。

總召瓦歷斯特別指出，欣見首次出現製作專輯的團隊；《滋補強森》團隊表示，他們大一就組團，一起製作音樂到現在，整張專輯詞曲都是自己創作的，也希望在畢業後，大家能在一起製作喜歡的音樂。

「深夜中仍然忙碌的人就像在主持著深夜節目，每個人都是節目的專屬主持人。一年365天，全年無休，同一時段，準時播出。」數媒系的《深夜節目》設計出發點從學子周遭生活入手，夜深人靜仍有許多人正精神抖擻的製作設計圖稿或作品。

「數媒系」孫述平主任指出，系上展出吸取前兩屆經驗做出許多修正，展示的方式獲得大幅度改進，他也笑著分享，系上有一句slogan常用來勉勵學子「做為一位設計師，不僅要發光、發熱，還要發財」，期望學子未來有很棒的發展。

「數媒系」此次展出光在邀請卡部份就下足功夫，設計出可互動的圖示，更有多樣周邊商品，發想都來自「深夜」。總召林欣儀表示，在策展前一個月每天都上演著深夜節目，常常準備到凌晨3、4點，都是很常見的事情；而在主視覺版製作上，也動了一點小巧思，展版上的小圖示都可以拆下來拍照，增加互動性，也添增趣味性。

參展中、入圍青春設計節初選的《Noel諾爾》是一款3D單機、遊戲主角透過槌子攻擊怪物冒險的遊戲，製作團隊指出，自身常在玩電玩，而他們想設計女生、小孩子會喜歡的遊戲，簡單易玩、可愛是主要考量點；此外，也考慮在所有展出結束後，在網路上釋放下載點，有興趣的玩家可以關注臉書專頁。

(中時)