《一把青》岡山醒村 高市登錄文化景觀區保存

以電視劇《一把青》場景爆紅的岡山醒村眷舍， 高雄市登錄文化景觀區保存(郭韋綺攝)

因電視劇《一把青》爆紅的岡山醒村，原僅2棟建築列為歷史建築，考量眷村文化獨特性，高市文化局上月通過文資審議會，決議擴大保存範圍，把眷村1.76公頃腹地全區保留，登錄為文化景觀區。

文化局副局長林尚瑛表示，岡山醒村是建於日治時代海軍航空隊宿舍群，二戰期間，有日本神風特攻隊也在此駐守；另外，村內的巴洛克拱圈迴廊建築外觀獨樹一幟，是全台罕見的獨特眷村宿舍，從文化層面和建築形式，都極具保存價值。

林尚瑛說，醒村聚落約有20多棟建築，但一半以上殘破不堪猶如廢墟，僅有2棟較完整建築列入歷史建築。文化局考量眷村獨特性，上月召開文資大會擴大保存範圍，決議繼黃埔新村之後，將醒村全區保留，登錄為高市第5處文化景觀區。

登錄後，將全面進行文史調查及口述歷史，訂定未來眷村發展方向，另也向文化部提出整體規劃案，爭取經費修復。立委邱志偉表示，全台有13處文化保存區，獨缺空軍文化的眷村聚落，將極力爭取把醒村朝文化保存區規畫。

(中時)