超帶日幣未申報入境 逾3000萬日幣沒入
陳姓旅客17日從日本搭機入境，攜帶3001萬元日幣未申報，被財政部關務署台北關關員查獲，除了依規定發還等值1萬美元（日幣110萬元）的日幣外，其餘2891萬日幣均依規定查扣，並依外匯管理條例規定沒入。
台北關表示，陳姓旅客在行李中帶了3001萬元日幣，依據管理外匯條例第11條及第24條第3項規定，旅客或隨交通工具服務之人員，攜帶外幣出入國境者，應報明海關登記，不依規定報明登記者，沒入之；申報不實者，其超過申報部分沒入之。
至於為何攜帶大量日幣，陳姓旅客並無說明。
台北關呼籲旅客或隨交通工具服務之人員，出入國境攜帶外幣及無記名有價證券(如旅行支票)逾等值1萬美元者，應主動誠實申報，以免受罰。
(中時)
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