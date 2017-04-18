國民黨代表選舉 台中市黨部登記完成

國民黨將於5月20日辦理黨主席暨第20屆黨代表選舉，台中市黨部受理第20屆黨代表選舉登記作業，截至4月18日登記最後一天止，第1選舉區（原中縣行政區）計66名黨員成完成登記手續，角逐應選黨代表54席名額，第2選舉區（原中市行政區）計59名黨員完成登記手續，角逐應選黨代表47席名額。

台中市黨部表示，依規定成立黨代表資格審查小組，將於4月20日召開黨代表選舉資格審查會議，4月21日公告審查通過之黨代表候選人名單。另依據選務作業時程規劃，4月24日辦理黨代表選舉候選同志座談會暨號次抽籤，5月1日至5月3日公告選舉人名冊。

市黨部主委任杰表示，為端正選風，維護國民黨優良形象，籲請參選人於選舉期間務必共同遵守參選同志競選公約，同時也要求全體黨務工作嚴守選務中立，順利完成選舉任務。

(中時)