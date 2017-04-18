太陽花女王：我會服刑！劉喬安痛哭揭賣淫原因
「太陽花女王」劉喬安先前遭週刊踢爆是援交妹，當時她出庭堅稱「賣酒不賣淫」，遭檢方依偽證罪起訴，今(18日)被判3月徒刑，不得易科罰金，但仍可上訴。然而她剛剛突然在臉書開直播宣布：「對於這次判決，我不想再上訴，我會進去坐牢3個月，我會服滿刑期。」
劉喬安因為偽證罪被判處3個月有期徒刑，她剛剛在直播中表示不會再掙扎，會進去服刑，也希望大家能想想她做錯事的目的是為了保護女兒、保護家人，自爆會踏入八大、開始賣淫，完全是因為19歲遭一位陳姓大亨討債274萬，每個月要還15萬，被迫下海。
接著她越講越激動，最後痛哭表示：「進去關的這3個月，我會帶著我的所有課本，努力念書，對不起浪費所有社會資源，我會好好進修一陣子，我會讓自己更好。」劉喬安也想告訴做錯事的人，「我們可以失去很多事，但不能失去自己，謝謝你們，謝謝愛我的你們。」更稱這次最後一次哭泣，自信能再創人生另一個高峰。
(中時電子報)
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