好寶寶轉3年查1次 桃集中人力查非法旅宿

違法日租常隱藏在社區大樓內，桃園市觀旅局突襲稽查往往不得其門而入。（蔡依珍翻攝）

違法日租常隱藏在社區大樓內，桃園市觀旅局突襲稽查往往不得其門而入，觀旅局今年起針對全市117家「好寶寶」旅宿業，改為3年1次突襲稽查，將有限的稽查人力，放在打擊非法日租業，並祭出「訂房取證、入住查察」新方法，以秘密客方式入住，取得違規證據，保障旅客住的安全。

觀旅局過去依據交通部觀光局的函示，針對全市合法旅宿業1年聯合稽查1次、非法業者1年2次，但現有稽查員僅2名，觀光局另補助2名約聘雇員，人力相當吃緊，面對如雨後春筍般冒出的非法日租套房，心有餘而力不足。

根據觀旅局網路查察統計，Airbnb等訂房網上的桃園違法旅宿超過100筆，但業者常隱藏在有保全的社區大樓，為了規避稽查，不會提供確切地址，觀旅局為突破「業者不開門就沒轍」的窘境，今年祭出「訂房取證、入住查察」計畫，以秘密客實際入住，將住址、房間內貌和備品等拍照存證，也會依非法旅宿的廣告開罰。

觀旅局也建置分級檢查制統籌有限人力，針對成立3年以上、且近3年無違規紀錄的「乖寶寶」合法旅宿業，改採「自主管理」，由業者在每年5月15日前填報「自主管理紀錄表」並附上現況照，從實質審改為書面審，但觀旅局仍會不定期突襲稽查，若查到違規，將開罰踢出名單，回歸定期聯合稽查，目前全市204家合法旅宿中，有117家業者符合資格。

觀旅局坦言，過去最常查獲的違法事項是「擴大營業」，違建、加蓋或阻擋逃生路線，影響建築結構和旅客安全，是查緝重點，而目前黑名單列管的無照旅館有38家、無照民宿有36家，除分別祭出旅館10萬到50萬、民宿6至30萬元的罰鍰，也積極輔導合法，盼以支持合法、打擊非法，提升桃園旅宿品質。

觀旅局提醒，非法經營的日租型套房便宜，是許多年輕學子或背包客的首選，但卻有出入份子複雜、建管消防設備不合格等問題，若不幸發生意外，後果恐不堪設想，且求償無門，呼籲一定要選擇通過安檢的合法旅宿，不要因小失大。

(中時)