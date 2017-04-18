國民黨全國黨代表選舉 高雄登記220人

中國國民黨高雄市委員會受理參選第二十屆全國代表大會代表選舉登記作業截止，計有220人參與登記。市黨部表示，登記作業已經結束，20日將進行資格審查，確定登記人參選資格無誤後進行抽籤，21日開始競選活動，5月20日與黨主席選舉同日投票。

市黨部表示，本次全黨代表選舉計有高雄市黨部174人、黃國雄黨部22人、黃國山黨部24人完成登記。在應選名額部分，高雄市黨部應選140名、黃國雄黨部應選18名、黃國山黨部應選21名。

(中時)