3嫌缺錢買毒 不分友人全都搶
新北市25歲劉張姓、29歲林姓及27歲楊姓男子3人，因染上毒癮缺錢買毒，上周五起在三重地區連續行搶、偷竊，不僅搶走友人、路人項鍊，借住友人家中的楊男還恩將仇報，偷走屋內的金錢及飾品，警方調閱監視器循線逮人，訊後3人分別依毒品、強盜、搶奪、竊盜等罪嫌送辦。
警方調查，楊、劉張2男有多項前科，14日晚間10時許，楊男先向友人借車，隨即載著劉張及林男到大同北路巷口找19歲郭姓友人借2萬元，遭郭男當場拒絕，劉張男竟伸手搶走郭男價值6萬元的金項鍊，逃跑時卻反被郭男壓制在地，郭男保住項鍊後鬆手讓3人逃逸。
不料15日晚間8時許，3人再度上街尋找行搶目標，在自強路上鎖定正在騎車的55歲李姓保全，3人驅車上前假借問路後動手行搶，扯斷李男頸部價值22萬的關公像金項鍊，遭到李男激烈抵抗，雙方一陣拉扯後3人作罷逃逸。
13分鐘後，3人到大仁街上見一對情侶並肩行走，先上前搭訕問話，隨即趁隙搶走18歲周男頸部的金項鍊，得手後立刻拿去換取1萬8千元現金，周男則趕緊向警方報案。
食髓知味的楊男2天後竟再生犯意，藉著借住34歲吳姓友人家中的機會，趁吳男出門時動手行竊，偷走4對耳環、2只耳環、7只戒指、3條項鍊、1枚紀念銀幣及1條金手鍊後，還欲罷不能，順勢潛入吳男樓下鄰居家中，偷走屋內7000元現金。
警方接獲多起報案後調閱監視器循線調查， 16日下午先逮到與朋友見面的劉張男，隔日下午逮到楊男及林男，並分別在楊男及劉張男身上搜出K他命、安非他命等毒品，及項鍊、戒指、竊款等贓證物，訊後依搶奪、強盜、竊盜及毒品等罪嫌將3人送辦。
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(中時)
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