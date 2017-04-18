微創手術2.0　大腸直腸癌術後隔天可出院

50多歲的曾男因上吐下瀉到佳里奇美醫院治療，經醫師診斷後，發現其大腸內有腫瘤，後經肛門腹腔鏡微創手術切除，不僅沒有傷口，且隔天即可出院。（萬于甄攝）

佳里奇美醫院一般及消化系外科醫生陳憲霖，擅長利用單一切口及無疤微創手術治療大腸直腸癌。（萬于甄攝）

「手術後幾乎沒感覺」50多歲的曾姓男子3個多月前因上吐下瀉，前往佳里奇美醫院就醫，竟在其直腸內發現一顆約3公分大的直腸腫瘤，經評估後，曾男選擇經肛門腹腔鏡微創手術切除，不僅術後沒有傷口，且3小時後即可下床走動，隔天隨即出院，術後至今恢復良好。

國人大腸直腸癌好發率不斷攀升，許多民眾罹癌後因懼怕在腹部留下大大的傷口，因此相當畏懼開刀治療，現雖有腹腔鏡微創手術，但佳里奇美醫院一般與消化系外科醫師陳憲霖，將微創手術再微創，讓傷口小於3公分，減少病患身體上的負擔。

陳憲霖指出，傳統腹部手術傷口達1、20公分，對患者身體負擔較大，而近幾年的微創手術雖僅剩幾個小傷口，但隨著手術機械的進步，現逐漸開始發展單一切口微創，或經自然孔道微創手術，讓傷口不僅少更小，提升患者術後生活品質。

不過，陳憲霖也說，進階的微創手術最大的挑戰與困難在於，手術視野左右相反，且執刀醫師的手臂恐會互相「打架」不協調，因此，需要熟練的外科醫師才能勝任；經肛門腹腔鏡微創手術需在腫瘤小於3公分，且需距離肛門在8公分以內才適合。

雖手術機器經由肛門口，會讓部分患者感到相當害羞，但該手術方式接受度不低，50多歲的曾男也現身說法，其以經肛門腹腔鏡微創手術切除直腸腫瘤，術後至今已3個多月，恢復良好，也無復發的跡象。

(中時)