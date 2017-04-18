深化中越合作 陸外長王毅會見越南副總理范平明
中新社報導，中國大陸外交部長王毅於4月18日在北京會見越南副總理兼外長范平明。
王毅表示，中越關係今年以來取得新的積極進展。阮富仲總書記年初成功訪華後，兩黨兩國領導人年內還將有一系列重要高層往來，兩國外交部要密切配合，扎實籌備，確保取得圓滿成功。
王毅說，雙方要加緊推進「一帶一路」和「兩廊一圈」等發展戰略對接，進一步鞏固中越友好的社會基礎，同時妥善管控分歧，推進海上合作，保持中越關係向好發展勢頭，推動各領域互利合作取得更多成果。
范平明贊同王毅對兩國關係的評價，感謝中方支持越方主辦今年的亞太經合組織會議，表示越方願同中方一道，確保年內雙方高層交往圓滿成功，深化經貿、投資等各領域的務實合作，維護南海地區的和平穩定。
(旺報)
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