罹癌仍不放棄 皮雕師許智琇獲表揚
原本在台南從事服務業的許智琇，因腎臟疾病轉往學習皮雕課程，但當她順利成為皮雕達人後，老天再度給她一擊，讓罹上血癌，但許智琇沒有因此放棄皮雕，邊治療邊學習，痊癒後更在麻豆成立才藝創意班，其激勵人心的故事今年成為勞工局表揚身心障礙者職場楷模之一。
許智琇因腎臟疾病導致工作上有很多限制，無法從事太粗重的工作，但因她對串珠、拼布等手工藝相當有興趣，進而辭去原本服務業的工作，參加南市復健青年勵進會的皮雕課程，努力考上街頭藝人，並開始創業、設攤販賣自己的皮雕作品。
就在一切都相當順利之時，許智琇發現自己罹患血癌，但種種身體上的痛苦並沒有擊倒許智琇，反而讓她體悟到可在皮雕教學中，加入生命教育的概念。許智琇血癌痊癒後，也在麻豆開設一間皮雕、串珠、拼布等多元的才藝教室，受到不少民眾支持。
五一勞動節將近，許智琇激勵人心的故事，也讓她成為今年勞工局表揚身心障礙者職場楷模之一，此外，21、22日勞工局將分二場次舉辦模範勞工表揚大會，今年約有459名模範勞工接受表揚。
(中時)
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