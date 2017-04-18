電子公司禁帶外食 員工保全為便當全武行

在桃園一間電子公司擔任保全的29歲高姓男子，去年7月22日晚上7點多帶著便當進入公司，被27歲李姓女員工發現，李女認為他違反公司禁止攜帶食物入內的規定，出聲制止。

高男充耳未聞，李女一氣之下猛拉高男手臂，引發高男不滿，雙方起爭執，高男越講越生氣竟出拳毆打李女臉部，李女也推打反擊，爆發肢體衝突，雙雙掛彩。

李女臉部擦挫傷，高男則是鼻樑、左前胸臂擦挫傷，紛紛驗傷報警提告，2人偵訊時都坦承因便當問題起爭執、拉扯，檢方傳訊目擊證人並調閱監視器，發現雙方都有出手，依傷害罪嫌將2人起訴。

(中時)