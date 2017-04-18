澎湖12大旅遊產品任你選 獨享港畔BBQ
為迎接一年一度的澎湖花火盛會以及即將到來的暑假旺季，有業者推出12大旅遊商品，規劃多種主題行程，包含南海雙島、生態探索、飆水體驗、秘境漫遊等，並提供豐富行、半自助、自由行供選擇，並獨家享有喜來登酒店海鮮BBQ音樂之夜。
澎湖是台灣最具代表性的國際型島嶼，曾獲國際知名旅遊雜誌Lonely Planet評選「最佳秘境島嶼」及全球評選「世界最美麗海灣」等美譽，擁有獨特景觀地貌、豐富人文古蹟、刺激水上活動，號稱歷年最大的花火節即將盛大展開。看好澎湖觀光潛力，易遊網去年推出澎湖五星級海島度假商品，今年更擴大推出12大旅遊商品，滿足不同旅遊需求的消費者。
除了必賞的花火、必玩的水上活動、必去的秘境景點外，易遊網安排旅客獨家歡享喜來登酒店海鮮BBQ音樂之夜，在五星酒店港畔旁享受夏夜晚風，大啖澎湖海鮮、鮮蝦、牡蠣、小管、牛肉等現烤美味，暢飲啤酒伴隨Live音樂搖擺。易遊網澎湖自由行3天6,200元起，半自助3天7,000元起，豐富行3天9,250元起，2人成行，詳情可上易遊網查詢。
(中時)
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