建國科大設計學院畢展 帶你綁架創意

商業設計系學生黃瀞淳(右一)家中三代都在製作剪刀，她與同學同心協力下對剪刀外型大改造，將剪刀變得俏皮、減少金屬冰冷特性。（謝瓊雲攝）

空間設計系張祐慈(右起)、梁庭榕、湯雯琇等人為線西鄉塭仔港漁市場規劃新模樣，令人眼睛一亮。（謝瓊雲攝）

商業設計系同學迎合青年愛寵物的風氣設計動物圖像小包包很可愛。（謝瓊雲攝）

建國科大設計學院畢展18日起在校內圖書人文大樓開展，展出商業設計系、空間設計系、創意產品與遊戲設計系，及數位媒體設計系暨媒體與遊戲設計碩士班，四系聯展總計82件作品，表達新興設計師對當今社會環境的關懷與憧憬。

校方指出，今年聯展也同時邀請大陸姊妹院校，廣東嶺南職業技術學院、廣西師範大學灕江學院校共同參與展出師生作品。

商設系主要展出作品，涵蓋品牌設計、包裝設計、公益與社會議題刊物設計、以及各式創意商品。試圖透過作品與大眾對話、溝通，其中已有四件作品入圍新一代設計展；祖傳三代打製剪刀的黃瀞錞，找來班上好友為她們家生產製作剪刀的材質進行設計，為增加握把硬度採鋁合金，刀尖為不銹鋼，刀面還進行鍍鈦處理，讓這把又硬又鋒利的剪刀，增添新妝、有了七彩亮麗的外表，不再那麼鋼硬嚇人，也改變大眾對剪刀非黑即白的印象。

空間設計系利用「隧光」作為創意初衷，從設計啟動當時，猶如火車進入隧道時的一片漆黑，正當大家放空腦中雜念摒息以待時刻，突然前面現出微微光線，每個人的眼簾豁然開朗，並且期待作品呈現有一種柳暗花明的喜悅。

系上共有五件作品入圍新一代設計展，由張祐慈、湯雯琇、梁庭榕3人為彰化縣線西鄉塭仔港漁市，提出一個嶄新的觀光休閒漁市設計「塭仔港展銷市集」，空間規劃提案不僅大大改善塭仔港簡陋漁獲買賣型態，美麗的市集規劃，亦能帶動漁港觀光發展。

數位媒體設計系暨媒體與遊戲設計碩士班之作品包含動畫、影片製作及互動遊戲三大領域，各具特色，如使用糾纏的線條表現壓力，明亮和黑暗的場景表現心情波瀾的「找回自我」，以及童話風格的創意與劇情，讓觀看的人也會有相同的想法與樂趣的「依底豆」。

入圍新一代設計展金典新秀設計獎的作品「虛蝕」，是由法國老師羅祖瓦指導學生製作的一部動畫影片，故事設定在遙遠的未來，人類成功將意識傳輸至虛擬世界，但網路的過度加速使得人腦面臨科技反噬的危機。

創意產品與遊戲設計系的概念，則是想藉產品設計改善人類全體的生活、遊戲增進人們的休閒娛樂，兩者交織出創意的火花。設計畢業聯展除在建國科大校內展出外，5月則將接連於台北世貿的新一代設計展、台中文化創意產業園區的「A+創意季」巡迴展出。

(中時)