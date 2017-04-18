北市警績效評比逾8成自訂 議員批高層壓垮基層

北市警察近3年每年面臨76項績效評比，其中北市警自訂項目有64項，比例超過8成，當中更有4成是為民服務，議員汪志冰痛批，警察變成服務業，基層員警耗時處理評比資料，還要進行臨檢、盤查及偵辦刑案，評比不佳還得受罰，簡直自己人壓垮自己人，要求「可以服務，不需評比。」

汪志冰調閱資料發現，北市2015、2016年警力缺額都超過700人，今年則因世大運勤務，警政署核撥較多缺額，但仍缺603人。在人力不足的情況下，北市警刑案破獲率從3年前的82.34%，努力提升到去年的96.53％，卻還得花心力處理複雜的「績效評比」。

汪志冰說，每年76項績效評比中，北市警依據市府、警局相關法規、規則，自訂64項，比例約84%，「什麼都評比，什麼都不奇怪！」其中，為民服務項目就有33項，佔總體比例44％，另外勤務與執法有20項、裝備維護12項、行政作業11項。

她還提到，警方凡事講求績效，不僅吃案頻傳，許多基層員警還會在臉書粉絲頁「靠北警察」PO文抱怨，接獲案件百百種，吃力不討好，各地方警局都有部分「荒謬且可笑」的績效評比項目。

舉例來說，北市2001年首創「治安風水師」，提供民眾住宅防竊專業知識，一般住戶、遭竊住戶都可申請檢測，但該項績效評比須有民眾申請並納入檢測戶數，乘上「安全檢測報告表」，才能獲得分數，評比高層還會抽測申請民眾的滿意度，致使警方得「拉客做業績」，請市民講好話。

此外，北市也在執行「神秘客偵測」，警局不定時派員到基層查察受理報案的狀況，避免吃案，卻不時傳出假造案件資料，績效評比變得毫無意義，汪志冰認為，不合理的績效評比才是抵銷警方效率的元兇，警方應全面清查績效評比的適妥性。

對此，警察局長邱豐光表示贊同，認為績效評比應盡量精簡，允諾全面檢討警察局內部績效評核的項目，並以鼓勵為原則，一個月內討論初步的結果。

(中時)