國民黨代表選舉登記 新北年輕世代參選發聲

國民黨第二十全黨代表選舉開放登記，前新北市中和青工會長鄭鈞瑋登記參選。（葉書宏翻攝）

國民黨第二十全黨代表選舉開放登記，前新北市中和青工會長鄭鈞瑋登記參選。（葉書宏翻攝）

國民黨第二十全黨代表選舉開放登記，前新北市中和青工會長鄭鈞瑋登記參選。（葉書宏翻攝）

國民黨第二十全黨代表選舉開放登記，前新北市中和青工會長鄭鈞瑋登記參選，他指出，國民黨選舉失利，與年輕人存有「距離」，他將代表年輕人投入選舉，期盼把年輕人的聲音帶進國民黨，讓國民黨更了解年輕人的想法，也讓民眾更了解國民黨的改變。

據了解，鄭鈞瑋擔任中和青工會長期間，積極投入社區服務、弱勢關懷，曾率領會員化身耶誕老人前往中和明新兒童發展中心送愛心，在端午節時贈送500顆粽子給中和區的弱勢孩童，另外還有愛心便當及普渡物資等捐贈活動，喚起年輕人更關心自己居住的社會。

鄭鈞瑋說，從小看著阿公呂芳海、叔公呂芳煙擔任市長等公職為民服務，耳濡目染下對於公眾事務產生興趣，看到國民黨敗選相當感慨，他認為，年輕人充滿創意、想法及衝勁，國民黨最需要的就是年輕人的加入，激起不一樣的漣漪，因此決定投入黨代表選舉，陪伴國民黨走過低潮。

鄭鈞瑋卸任中和青工會長一職後，轉任吳敦義競選黨主席新北市青年後援總會總會長，他說，有越來越多年輕人認同改變中的國民黨，關心自己居住的地方，為地方盡一份心力，鼓勵年輕人勇敢站出來，表達自己的觀念、想法及訴求。

(中時)