蘆洲警攜手監理站 強力取締非法改裝車
新北市五股區疏洪一路近日改裝汽、機車「飆風再起」，噪音和改裝車燈引起民眾困擾，紛向蘆洲警分局陳情，警方於17日晚間會同監理站稽查人員執行違規車輛稽查，當下取締無照駕駛4件、變更燈光設備5件、越級駕駛1件，盼遏止汽、機車不當改裝歪風，還給民眾居住、行車安寧，
蘆洲警方表示，目前每月皆不定期在轄內重要路段及改裝車輛易聚集的熱點，規劃各派出所及交通分隊攔檢編組，並會同蘆洲監理站及新北市環保局攜手執行「防制危險駕車聯合稽查」專案勤務，鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔檢取締。
警方指出，不當改裝車體、電氣設備，會導致車輛安全結構減弱，危及自身及其他用路人安全，並可依道路交通管理處罰條例第18條，處2400元以上、9600元以下罰鍰。
此外，改裝排氣管部分，除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上、2萬4000元以下的罰緩，蘆洲警方呼籲車主，勿為突顯個人喜好或吸引目光，而任意改裝車輛或拆除消音器，除能確保行車安全外，也避免製造噪音而影響他人生活品質。
(中時)
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