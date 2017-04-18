新北創公托聯盟 私立再多補助3000元

新北市公共托育合作聯盟正式上路，新北市長朱立倫（右五）出席宣布送出大禮。（葉書宏攝）

新北市公共托育合作聯盟正式上路，新北市長朱立倫（左）出席與孩童互動。（葉書宏攝）

新北市公共托育合作聯盟正式上路，新北市長朱立倫（右六）出席揭牌儀式。（葉書宏攝）

新北市府社會局18日成立公共托育聯盟，共有80間私立托嬰中心加入，市長朱立倫宣布，家長選擇加入聯盟的私托將加碼補助3000元，選擇保母居家托育補助2000元，擴大公共托育服務，讓家長有更多元選擇，估計將有4400名嬰幼兒受惠。

新北市全國首創公共托育中心，迄今成立47家，占全國總量一半，但考量還有私托、保母居家托育人員及家長需求，社會局自年初開始規劃，編列1億1千萬元預算，透過合作聯盟的方式，由市府把關，提升私托和保母的品質，定額補助家長，創造友善托育環境。

朱立倫由社會局長張錦麗、中和區長柯慶忠等陪同，昨上午出席公共托育合作聯盟掛牌儀式，朱立倫表示，與私托成立一個合作聯盟，就是讓私托在政府的品質保證下，提供最好的品質跟管理，同時加強對家長的補助，既有3000元補助再度加碼3000元，藉此給家長有另外一個選擇。

朱立倫強調，為減輕家長負擔、提升整體托育品質，除公共托育中心持續增設外，今年更與私托及保母居家托育人員合作聯盟，擴大新北市公共托育服務供給量。

張錦麗表示，凡送托0至2歲的嬰幼兒到有加入公共托育合作聯盟的私托或居家托育人員，市府將給予家長3000及2000元的增額托育補助。

從今年1月推動至今，加入合作聯盟的私立托嬰中心80家，可收托3055人，居家托育人員有976人，加上新北市現有公共托育中心47家，可收托人數2805人，總公共托育人數為6836人，因此公共托育服務供給量成長2.5倍，提供家長更友善多元的托育選擇及照顧支持。

新北市新莊區居家托育服務中心總幹事江雪青表示，此項托育政策，讓家長更樂意送托，增加保母工作機會，讓小寶貝獲得更好的照顧，可說是「三贏」。

新北市托嬰協會理事長李姵儀說，私托業者也以具體的行動表示支持，第一階段就有80家加入聯盟，相信還會有業者陸續加入，讓孩子越來越幸福。

張錦麗強調，市府對於加入合作聯盟的私托，要求要有專業護理站、安全的門禁及公安、消防管理等，合作聯盟的標章會張貼在私托入口處或保母家門廳處，請送托的家長參考認明。另已加入合作聯盟的私立托嬰中心名冊均已公告於社會局網站，歡迎上網瀏覽。

(中時)