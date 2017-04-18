挨中信兄弟3連轟 王溢正：歷年印象最深刻一役

王溢正前場先發對戰中信兄弟，慘遭3連轟重擊。(本報資料照)

投手要被連打兩支全壘打，已經很困難了，被三連轟更是難上加難，偏偏Lamigo桃猿左投王溢正就遇上了，他16日對戰中信兄弟，投不滿4局慘失7分，首局還連續挨了3發全壘打，讓他不禁直言，「這是歷年印象最深刻的一戰。」

王溢正前役對戰中信僅投3.2局，連同首局張志豪、周思齊、林智勝造成重傷害的3連轟在內，共挨了10支安打，丟掉7分提前退場。儘管如此，王溢正認為整體狀況並不差，速球跟變化球都有一定水準；為何會屢屢挨打？他自己也摸不著頭緒，只能無奈的說，「怎麼投都被打，運氣真的不好。」

桃猿投手教練吳俊良也認為，從王溢正的高好球率、球速能維持在140公里看來，狀況確實不錯，「但可能節奏被對方掌握，結果才會不好。」儘管王溢正被轟得悽慘，但當下能適時回神、化解滿壘危機，成熟的心態獲吳俊良讚賞，王溢正表示，「當時告訴自己不能生氣，要想辦法解決，繼續試、繼續拚。」

(中時電子報)