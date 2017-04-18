電波望遠鏡變超級景點 貴州遷村民眾脫貧翻身

10年前，全世界最大的球面射電望遠鏡（電波望遠鏡）在貴州平塘縣開建，遷走2千多名山區居民；10年後，電波望遠鏡成了超級旅遊景點，遊客為當地帶來了新契機，許多人開始做起旅遊相關生意，9成的遷村居民已經脫貧，生活越來越好。

如同天坑的「大窩」，曾是隱藏在貴州群山深處的一片天然窪地，在興建「天眼」以前，這裡只有12戶人家。2007年7月，為了天眼工程，連同周邊村落，全都搬離大山。12戶居民搬到克度鎮金星村金科路，天眼半徑3公里核心區的512戶2377名居民搬到克度鎮的安置點。

10年過去，當地從一片山林變成國家重要科研基地，日前，中國科學院國家天文台和平塘縣，邀請12戶居民的12名代表「回家」，共同見證發生在這裡的奇蹟。農民看著各項新設施，聽著專家的介紹，宛如走進時光隧道，很難想像這曾是他們過去的家。

「政府在鎮上給每戶修了一套房子，還對山林、土地給了補償。搬出山打了兩年零工後，我用剩下的錢投資做起輪胎生意。」楊天覺曾是12戶的其中一家，他說，當時聽專家說，美國的「天鍋（和天眼一樣的電波望遠鏡）」建好後，鎮的人口成長了兩倍，因此他一直相信，在望遠鏡建成後，當地一定會有大發展。

如今，楊天覺和妻子開了一家「鄧祿普輪胎」專賣店已是克度鎮上最大輪胎銷售商，每年純收入2、30萬元（人民幣，下同），「望遠鏡真的給了我們一次重生的機會。」

「真正翻天覆地的改變是這幾年」，克度鎮金科村黨支部書記劉品揚表示，幾個安置點交通便利、區位優勢明顯，距天文小鎮只有幾分鐘車程。隨著望遠鏡建成，當地天文科普旅遊日趨火熱。過去因為天眼而搬家的移民，如今開始靠天眼吃飯。2007年時，全村貧困戶超過50%，10年後的現在，搬遷居民中已有90%脫貧。

(旺報)