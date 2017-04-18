曾之喬自曝14歲就有D奶 女神傳授美胸技巧

曾之喬出席內衣代言活動。（粘耿豪攝）

曾之喬出席內衣代言活動。（粘耿豪攝）

曾之喬出席內衣代言活動。（粘耿豪攝）

曾之喬出席內衣代言活動。（粘耿豪攝）

曾之喬出席內衣代言活動。（粘耿豪攝）

曾之喬出席內衣代言活動。（粘耿豪攝）

曾之喬出席內衣代言活動。（粘耿豪攝）

曾之喬前一天才代言泳裝，18日又出席內衣代言活動，她笑說這算是「一吐怨氣」，因為她為拍《稍息立正我愛你》，已經扮了半年的男人婆，戲裡經常被嫌「身材差」、「誰敢喜歡妳啊」，雖然她也喜歡自己素顏、帥氣那一面，但也很怕大家會真的忘記她也是個漂亮的女生

她說自己發育早，國小畢業就164公分，13歲身材已定型，14 歲已發育完。她慶幸很早就開始穿對內衣，她強調，女生一定要照顧自己的胸型，其實女生腋下、背後有一塊肉非常關鍵，很多女生穿緊身衣服會很凸，但其實那塊肉有機會變成胸部，她平常會用手掌、手指大面積方式，把背上的肉往前撥，也大多穿寬版內衣、改善胸型。她13歲左右第一次買內衣，被內衣專櫃的阿姨巧手一「撥」，便驚訝發現：「胸部也太漂亮了吧！」

她與邱勝翊（王子）合作《稍息立正我愛你》半年，變成超級好朋友，也是第一個讓她相處起來可以如此放鬆的男生朋友，「他願意聽且願意記得，這種人不當閨蜜太可惜了，趕緊放進口袋裡」，但也因為這半年掏心挖肺聊太深、知道彼此太多秘密，她笑說，如果兩人互相爆料的話，應該會毀滅彼此。

(中時)