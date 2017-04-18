到2020年 陸旅遊帶動1200萬人脫貧
透過旅遊扶貧具有獨特優勢，主要是門檻低、投資少、就業容量大、見效快。學者指出，預計到2020年，旅遊將帶動大陸約1200萬貧困人口脫貧，約占貧困人口的17%。
在甘肅酒泉衛星發射基地觀看衛星發射，在貴州「天眼」小鎮坐觀星雲變幻，在西雙版納研究基地觀察熱帶植物生長……。大陸的「旅遊+科技」已融合發展，在科技元素進入傳統旅遊業後，多個科技聖地變身為旅遊勝地，既豐富當地產業，提供更多就業機會。
隨著科學發展，科學研究基地逐漸開放，發展成新興的旅遊景點。就以貴州「中國天眼」為例，今年清明假期接待遊客36.92萬人次。西雙版納熱帶植物園每年接待遊客在70萬人次以上。近年來，上海科技館年均接待遊客量近400萬人次，已超過部分風景名勝類標杆旅遊景區的遊客總量。
包括天眼在內，首批大陸十大科技旅遊基地如今都已具備開展旅遊發展的條件，有些科技旅遊產品早已成熟。西雙版納熱帶植物園、湖北宜昌三峽水利樞紐工程、南京紫金山天文台、中國科技館等景區更是5A級景區，創造更佳的社會經濟效應。
大陸最早提出旅遊扶貧是在20世紀80年代，一方面讓貧困地區人們增加收入，實現脫貧致富；另方面讓貧困地區內高品質的風景區陸續開發，豐富旅遊市場。
(旺報)
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