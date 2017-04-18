彰化師生彩繪圍籬 和美街長宿舍穿新妝

國立和美實驗學校師生今天上午在縣文化局號召邀請下，前來為和美街長宿舍的鐵皮圍籬進行主題彩繪。（謝瓊雲翻攝）

國立和美實驗學校師生，以在地文化進程到懷舊建築為彩繪主題，為單調的鐵皮圍籬賦予新生命。（謝瓊雲翻攝）

等待再生修繕中的古蹟和美街長宿舍，今天在地方民代與國立和美實驗學校師生巧手彩繪下成為街區的藝術新亮點。（謝瓊雲翻攝）

整修中的彰化縣和美街長宿舍，由鐵皮圍籬區隔工程，外觀看來單較簡陋，彰化縣文化局18日邀請國立和美實驗學校師生進行圍籬彩繪，色彩活潑的畫作成功社區視覺焦點。

為響應3月25日台灣美術節，文化局今天上午舉辦彩繪圍籬活動，邀請國立和美實中師生進行彩繪；彰化縣議員賴清美、蕭文雄、林庚壬、林宗翰、和美鎮長阮厚爵、各級民意代表、地方仕紳與人與會。

為活化保存歷史建築，文化局2014年完成彰化縣歷史建築和美街長宿舍調查研究暨修復再利用計畫，今年並已完成修復暨再利用工程委託規劃設計，正向文化部積極申請修復工程經費以期早日動工，預計2019年完工；為維護建物安全，文化局在宿舍圍牆外增設鐵皮圍籬。

文化局長陳文彬表示，以在地文化進程到懷舊建築為彩繪主題，希望賦予單調的鐵皮圍籬新生命，轉變成活潑的美術作品；透過在地年輕學子的參與、發揮其創造力與想像力，展現集體記憶，凝聚社區共識，讓文化延續及再生，也使樸實的和美街區再增添一處藝術亮點。

和美街長宿舍興建於日治時期明治年間，為單一樓層之日式木磚混砌建築，屬和、洋折衷式之派出所廳舍，建物保存良好、結構完整、造型典雅樸實，是和美鎮目前唯一保存完好的警察官吏派出所，見證和美鎮發展歷史，被彰化縣政府於2008年登錄為歷史建築。

(中時)