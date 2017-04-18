彰化師生彩繪圍籬 和美街長宿舍穿新妝
整修中的彰化縣和美街長宿舍，由鐵皮圍籬區隔工程，外觀看來單較簡陋，彰化縣文化局18日邀請國立和美實驗學校師生進行圍籬彩繪，色彩活潑的畫作成功社區視覺焦點。
為響應3月25日台灣美術節，文化局今天上午舉辦彩繪圍籬活動，邀請國立和美實中師生進行彩繪；彰化縣議員賴清美、蕭文雄、林庚壬、林宗翰、和美鎮長阮厚爵、各級民意代表、地方仕紳與人與會。
為活化保存歷史建築，文化局2014年完成彰化縣歷史建築和美街長宿舍調查研究暨修復再利用計畫，今年並已完成修復暨再利用工程委託規劃設計，正向文化部積極申請修復工程經費以期早日動工，預計2019年完工；為維護建物安全，文化局在宿舍圍牆外增設鐵皮圍籬。
文化局長陳文彬表示，以在地文化進程到懷舊建築為彩繪主題，希望賦予單調的鐵皮圍籬新生命，轉變成活潑的美術作品；透過在地年輕學子的參與、發揮其創造力與想像力，展現集體記憶，凝聚社區共識，讓文化延續及再生，也使樸實的和美街區再增添一處藝術亮點。
和美街長宿舍興建於日治時期明治年間，為單一樓層之日式木磚混砌建築，屬和、洋折衷式之派出所廳舍，建物保存良好、結構完整、造型典雅樸實，是和美鎮目前唯一保存完好的警察官吏派出所，見證和美鎮發展歷史，被彰化縣政府於2008年登錄為歷史建築。
(中時)
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