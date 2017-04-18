籃球》中華女籃名單出爐 備戰7月印度亞錦賽

鄭慧芸（右）接掌中華女籃兵符，18日提出中華隊名單，全力備戰7月瓊斯盃與印度亞錦賽，甚至還放眼拚戰明年亞運與2020東京奧運。(中央社資料照)

中華女籃即將邁進新時代，過去長期擔任總教練的洪玲瑤老師確定退居幕後，今年改有她的子弟兵鄭慧芸執掌兵符，搭配柯孟儀與初詠萱兩位助理教練，中華女籃24人大名單以及16人培訓名單18日出爐，接下來將全力備戰7月23-29日在印度邦加羅爾舉行的亞錦賽以及國內一年一度的瓊斯盃。

16人培訓名單有劉君儀、藍浩語、林紀妏、包喜樂、陳萓峰、陳鈺君、黃品蓁、彭詩晴、黃凡珊、吳盈潔、林仙芳、林育庭、王維琳、王俐云、陳晏宇、鄭伊秀。至於24人大名單則還包括了蔡佩真、黃湘婷、楊晴、黃鈴娟、陳薇安、羅蘋、韓雅恩、謝佩君。

鄭慧芸表示，這份24人大名單不但是為了備戰今年亞錦賽，更是明年印尼亞運，甚至放眼拼搶2020東京奧運門票，希望能夠獲得體育署支持，核撥訓練經費給女籃長期集訓。

(中時電子報)