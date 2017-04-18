美日高層經濟對話 避談美日FTA談判啟動時程
美國副總統彭斯18日在東京與日本副首相麻生太郎舉行首度的美日高層經濟對話，雙方同意今後進一步討論有關貿易和投資原則等的共通策略、經濟財政和構造政策、基礎建設等3大領域上的合作，且今年內將舉行第2次對話。
美國總統川普對美日貿易逆差頗有微詞，針對美國退出跨太平洋夥伴協定(TPP)後，美日經貿談判的框架問題，彭斯表示，「在未來某個時間點，經由我們透過經濟對話獲得的結果，美日兩國應可做出決定，啟動自由貿易協定的正式協商。」
麻生表示，「美日將發揮領導力制訂出貿易及投資的高標準，並在亞太地區推廣自由公平的貿易原則」。
麻生還強調，「美日關係過去是從經濟摩擦開始的，但摩擦已是象徵性的，逐漸變成過去式，現在已經是合作的時代。從大局上和戰略上出發，針對兩國間的經貿框架要不斷累積建設性的討論，今天則跨出了第一步。」
美國商務部長羅斯18日也在東京與日本經濟產業大臣世耕弘成舉行會談，羅斯在會後表示，「希望加深兩國的貿易關係」。針對美日自由貿易協定(FTA)則表示，「要說(美日兩國協商)將以何種形式展開還稍嫌早」。
日本方面主張建構多國間的貿易協定框架，希望美國重回類似TPP之多國間協商框架，故對美方希望的兩國間FTA談判持慎重態度。這次羅斯也避免直接言及FTA，但他希望未來在削減對日貿易逆差的問題上能與日本達成協議。
(中時)
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