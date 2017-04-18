高雄港建置1.79億岸電閒置 賴瑞隆要求究責

高雄港建置1.79億岸電閒置不用，立委賴瑞隆要求究責1個月內協調啟用。（吳江泉翻攝）

立委賴瑞隆今(18)日召開「高雄港綠色港埠，空汙大戶」記者會，質疑港務公司打造高雄港為生態港口卻名實不符，高雄港在2014年斥資1.79億台幣設置10座高壓岸電設備，以改善進港船隻造成的嚴重空汙問題，但完工3年多來卻未使用，造成港區空汙問題嚴重，賴瑞隆要求行政院追究相關責任，並於1個月內協調各單位啟用，以改善中南部空汙問題。

賴瑞隆表示，台灣中南部空汙問題嚴重，今年1月到3月，有超過8成日數達到空汙紅害橘警，而高雄港更是空汙大戶，空汙排放量遠超過火力發電機組，顯見若要有效改善高雄空汙，除陸上汙染源控制外，也必需降低高雄港空氣汙染。

賴瑞隆以國外為例，以2015年國際吞吐量第19名，且同樣通過生態港口認證的美國洛杉磯港為例，該港自2014年即限制至少50%靠岸船舶須使用岸電，更向未達標準之進港船隻徵收相對高之排放規費，具有相當懲罰意味。此外，2015吞吐量位居第10之荷蘭鹿特丹港、位居14之比利時安特衛普港等亦均裝設大量岸電設備，自稱是亞太首個取得生態港口認證，且吞吐量居全球第13的高雄港沒有道理閒置已裝置岸電設備。

賴瑞隆強調，降低港區汙染有3大對策，1是裝置岸電，讓進港船隻不燃燒化石燃料，2是限制進港船隻使用低硫油，3是要求船舶進港減速航行。港務公司在2014年花費1.79億元完成裝置11座高壓岸電，預計將大幅降低汙染物排放，但現在卻出現高壓岸電閒置不用的狀況，賴瑞隆質疑為何當時建置高壓岸電，沒有一併思考相關配套，多年下來的資源損耗，誰來負責？而進港船隻燃油造成的空汙問題則持續由高雄市民來承擔，政府應追究相關責任。

賴瑞隆也要求行政院，協調交通部航政司、台灣港務公司、環保署、台電，在1個月內提出解決閒置高壓岸電設施之具體辦法，以解決問題改善空汙。

環保署專委徐淑芷也說明，認同高雄港確實是高雄市的主要汙染源之一，因此環保署過去2年內多次與港務公司協調，希望藉由徵收進港船隻空汙費，可以降低進港船舶燃油之情形，並建議交通部可以由航港相關法規、政策引導使用岸電。

交通部航政司副司長葉協隆表示，交通部會協調各單位，將在1個月內，就法規面以及政策誘因面，提出改善高壓岸電具體作為。

(中時)