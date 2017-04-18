邱淑貞帶女喝郭富城喜酒 低胸微露溝好靚

邱淑貞一身胸黑色套裙現身郭富城婚宴。（圖／取自東網）

51歲天王郭富城和大陸網紅方媛，今（18日）在香港半島酒店舉行婚宴，過程相當低調，僅邀來雙方家長和少數友人，而邱淑貞也帶著女兒沈月現身，邱淑貞身穿低胸黑色套裙，女神風采依舊，吸引不少媒體搶拍。

據《東網》報導，邱淑貞稍早和女兒到飯店喝城城喜酒，沈月穿紅衣，邱淑貞則是一身低胸黑色套裙，微露事業線和絕美鎖骨，凍齡美貌仍不變。接著她以「百年好合，永結同心」祝賀郭富城新婚，並稱賀禮是老公準備的，被問到有無傳授夫妻相處之道？則笑稱「不敢，祝他們開開心心，互相忍讓。」至於新人被盛傳「雙喜臨門」一事，她則表示不清楚。

(中時電子報)