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農曆323媽祖生 南瑤宮十媽會輪番祝壽「作會」熱鬧9天

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三廿三媽祖生 南瑤宮十媽會輪番祝壽「作會」熱鬧9天
彰化市南瑤宮慶祝媽祖誕辰，今天下午由新大媽會作會打頭陣。（謝瓊雲攝）
三廿三媽祖生 南瑤宮十媽會輪番祝壽「作會」熱鬧9天
祭典陪祭人員手持各式花、果獻禮，遵循古禮統一穿上仕女服，隊伍隊伍隨媽祖娘傘從南瑤宮外依序進入正殿祭祀。（謝瓊雲攝）
三廿三媽祖生 南瑤宮十媽會輪番祝壽「作會」熱鬧9天
三月瘋媽祖最高潮，農曆三廿三是媽祖誕辰，彰化市南瑤宮今天下午起為媽祖祝壽慶典暖身，由十媽會中的新大媽會打頭陣「作會」祝壽，祭典上陪祭人員統一穿著古典婉約的「仕女服」是最大亮點。（謝瓊雲攝）
三廿三媽祖生 南瑤宮十媽會輪番祝壽「作會」熱鬧9天
晚間11點（子時）一到即將盛大隆重舉辦祝壽大典，晚間7時候還有連串曲館、國樂表演。（謝瓊雲攝）
三廿三媽祖生 南瑤宮十媽會輪番祝壽「作會」熱鬧9天
南管曲館勵英社人員在南瑤宮三川殿內演出。（謝瓊雲攝）
三廿三媽祖生 南瑤宮十媽會輪番祝壽「作會」熱鬧9天
南管曲館勵英社人員演出排場、扮仙。（謝瓊雲攝）

明天19日就是農曆3月23日媽祖生，彰化市南瑤宮為慶祝天上聖母聖誕千秋，晚間11點（子時）起準時舉行祝壽大典；不同於一般媽祖廟只辦一場，因彰化媽坐擁十媽會，18日起一連九天，為媽祖連辦11場祝壽慶典，今天下午還由新大媽會打頭陣，遵循古禮統一穿上仕女服為祭典獻禮。

下午2點整，新大媽會作會打頭陣，為連串媽祖祝壽大典暖身，祭典陪祭人員每年都會循古禮，統一穿上古樸典雅的仕女服，手持各式花、果獻禮，隊伍隨媽祖娘傘從南瑤宮外依序進入正殿祭祀，莊嚴隆重。

首場祭典結束後，傍晚5點起誦經團、館閣也接力上場，知名的南管樂團勵英社成員，在曲管樂聲中，排場、扮仙祝壽，最後再由國樂團成員現場演奏，表演節目直到子時祭典開始前才結束，徹夜熱鬧滾滾。

南瑤宮管理人、彰化市長邱建富指出，南瑤宮有十個媽祖會，每年各組「作會」為媽祖祝壽慶生，連同南瑤宮本身的「開基三媽」，自18日起至26日共9天，連續舉辦11場祝壽典禮，非常熱鬧，也是全台絕無僅有的盛況。

(中時)

關鍵字：南瑤宮媽祖作會祝壽
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