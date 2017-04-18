農曆323媽祖生 南瑤宮十媽會輪番祝壽「作會」熱鬧9天
明天19日就是農曆3月23日媽祖生，彰化市南瑤宮為慶祝天上聖母聖誕千秋，晚間11點（子時）起準時舉行祝壽大典；不同於一般媽祖廟只辦一場，因彰化媽坐擁十媽會，18日起一連九天，為媽祖連辦11場祝壽慶典，今天下午還由新大媽會打頭陣，遵循古禮統一穿上仕女服為祭典獻禮。
下午2點整，新大媽會作會打頭陣，為連串媽祖祝壽大典暖身，祭典陪祭人員每年都會循古禮，統一穿上古樸典雅的仕女服，手持各式花、果獻禮，隊伍隨媽祖娘傘從南瑤宮外依序進入正殿祭祀，莊嚴隆重。
首場祭典結束後，傍晚5點起誦經團、館閣也接力上場，知名的南管樂團勵英社成員，在曲管樂聲中，排場、扮仙祝壽，最後再由國樂團成員現場演奏，表演節目直到子時祭典開始前才結束，徹夜熱鬧滾滾。
南瑤宮管理人、彰化市長邱建富指出，南瑤宮有十個媽祖會，每年各組「作會」為媽祖祝壽慶生，連同南瑤宮本身的「開基三媽」，自18日起至26日共9天，連續舉辦11場祝壽典禮，非常熱鬧，也是全台絕無僅有的盛況。
(中時)
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