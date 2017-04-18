陳建寧為在職照顧者創作歌曲 賴雅妍煮暖心咖啡

阿沁（左起）、侯怡君、潘越雲、賴雅妍、孫協志與陳建寧出席「守護不孤單-聽見照顧者」公益活動記者會。（無限延伸音樂提供）

賴雅妍重當「阿不思」，為在職照顧者煮暖心咖啡。（無限延伸音樂提供）

演藝人員的愛心爆棚，黃子佼、陳建寧老師、潘越雲、侯怡君、賴雅妍、孫協志、阿沁等人今天（4月18日）出席「守護不孤單-聽見照顧者」公益活動記者會，並發表共同創作的新歌及MV，呼籲各界重視國內在職照顧者的辛苦與需求。

中華民國家庭照顧者關懷總會及合作金庫人壽所發起的「守護不孤單—聽見照顧者」公益活動，主旨為關懷長期照顧家中年老者的在職照顧者的壓力及孤獨感，除了免費提供這些在職照顧者心理諮詢及相關服務外，自105年起更在全國設立6家實驗性的「照顧咖啡館」，鼓勵身心俱疲的家庭照顧者走出家庭，推出免費「喘息咖啡」，讓照顧者們在這喝杯咖啡喘口氣，還可以交換彼此照顧經驗並傳遞長期照顧資訊與資源。

曾長期照顧中風父親的陳建寧老師深刻了解照護者的心情，為這項活動創作公益單曲<守護不孤單>，由潘越雲、侯怡君、賴雅妍、孫協志、阿沁演唱，MV則由金鐘視后侯怡君、賴雅妍主演，呼籲更多人響應這項公益活動。

陳建寧老師在歌詞分享自己的經歷，尤其是與家人對照顧方式意見不合或與固執父親的溝通時的挫折，都讓他感到心力交瘁，完全可以體會家庭照顧者面對的身心壓力。

曾在電影《等一個人咖啡》剪短頭髮，飾演中性吧台「阿不思」的賴雅妍，在MV再次化身「阿不思」，在「照顧咖啡館」裡用心烹煮出1杯溫暖咖啡，撫慰在職照顧者的心，為MV增添話題。

除了拍MV外，曾發過專輯的賴雅妍也進錄音室配唱，結束工作時，巧遇前輩、美聲天后潘越雲到來，她立刻化身小粉絲，足足在錄音室待了2個小時，近距離聽天后現場唱歌。她表示，未來將與潘越雲、孫協志兵分別在北、中、南三地接力舉辦「守護不孤單」公益巡迴演唱，分別為「在職照顧者」、「女性照顧者」及「男性照顧者」發聲，讓被困在家中許久的照顧者重溫年輕時的追星夢，也讓嘉賓不只聽見動人歌曲，更聽見照顧者的需要。活動採免費索票入場，詳情請上家總官網查詢。

(旺報)