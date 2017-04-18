華國三太子網賽》隨時都可能退休 王宇佐享受網球

王宇佐單打首輪過頭關。(海碩整合行銷提供)

不再抱著勝負心態而戰，32歲的王宇佐以培養後進、享受網球的心態站上球場，盼將自己場上場外所體悟的、所學交給年輕後輩，「我希望教年輕球員更多的是人事物，選手當一陣子、但做人是一輩子。」

從職網球員「利己」轉為「利他」態度，王宇佐對比賽勝負計較不再，今年只有一站ITF中國瀘州未來賽，雙打搭檔「小毛」彭賢尹最終拿下亞軍，但王宇佐自認獲得的遠比過去更豐碩。

王宇佐單打首輪過頭關。(海碩整合行銷提供)

說不是為自己而打，聽起來好像很偉大，但王宇佐心態確實如此，他笑說，「跟年輕一輩相處，我自己也學到很多。雖然看他們打球有時候比自己打還緊張，感覺像要心臟病發。但為了排名而打並不是我的初衷，而是與他們分享點滴、過程。」

「小胖」楊宗樺給自己兩年期限要拚進百大，王宇佐則語出驚人，表示退休沒有時間表，「隨時都有可能」，王宇佐透露場上感覺，享受比賽最重要，「如果不行那繼續打球就沒有意義。重點是你有沒有把自己準備好，就隨時都可以出發。」

王宇佐19日單打首輪在俄羅斯庫瑞亞哲夫（Alexander Kudryavtsev）第3盤因傷棄賽情況下，4比6、6比4挺進第2輪，下一戰與盧彥勳上演「台灣內戰」，王宇佐說，「我自己也很期待，這也表示會有地主選手挺進第3輪，也是件好事。」

(中時電子報)