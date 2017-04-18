第一個沒有媽媽的母親節 小明明托夢施易男經紀人

施易男之前每年都和媽媽一起慶生、過母親節。（取材臉書）

施易男參與愛皂事品牌發表暨母親節公益記者會。（唐氏基金會）

施易男參與愛皂事品牌發表暨母親節公益記者會。（唐氏基金會）

施易男參與愛皂事品牌發表暨母親節公益記者會。（唐氏基金會）

施易男參與愛皂事品牌發表暨母親節公益記者會。（唐氏基金會）

施易男參與愛皂事品牌發表暨母親節公益記者會。（唐氏基金會）

施易男的母親、歌仔戲國寶小明明1月7日驟逝，16日已滿百日。施易男為母守喪、茹素100日，他18日出席唐氏症基金會的母親節公益記者會表示，往年因為他的生日總在母親節前後，所以幾乎每年都會辦生日會邀媽媽一起過節、切蛋糕，今年將是第一個沒有她的母親節，沒想到媽媽日前托夢給他經紀人，關心地問：「阿男今年的生日會呢？」

施易男表示，雖然媽媽不在了，但他會做更多媽媽想要他做的事，例如傳遞正面、正向能量，也會把媽媽教導給他的「愛」傳遞出去。

由於傳藝中心新展館計劃5月舉辦小明明歌仔戲展覽，因此施易男最近正在幫媽媽整理遺物，整理出數百件戲服、頭飾、配件，還有已故的爸爸當年幫媽媽親手縫製的頭飾，遺物中還有一張是爸爸16歲左右的照片，他和姊姊都覺得根本跟他長得幾乎一模一樣。他坦言，整理的過程確實很殘忍，經常他整理整理著，就會觸景傷情，但他認為這是自己能為媽媽做的最後一件事了，所以一定要做的圓滿。

他透露上週才去進行全身健康檢查，因為過去一個月來，他心臟、頭持續同時劇痛，痛到他以為快中風了，健檢結果出爐，醫生說他「副交感神經異常的高」，代表他這個人抗壓性非常的強，但這不見得是好事，這也意指他喪母後過於壓抑悲傷，全靠身體硬撐抵抗住這一切，但日前去泰國度假散心、稍微放鬆後，身體狀況就都出現了，除了頭和心臟劇痛、左眼球微血管也爆了，「醫生要求我每天深呼吸5分鐘、要做瑜伽放鬆」。

其實這不是他第一次因為壓抑、壓力導致身體健康出狀況，他回憶多年前因為媽媽瓦斯中毒，他發現後急於搶救，精神高度緊繃，之後便發生嚴重胃潰瘍，足足吃了一年的治療胃潰瘍的藥。退伍後拍的第一部戲，他也因為巨大壓力引發異位性皮膚炎，」至今還經常發作。這一次醫生看著他說：「我就知道你又快來找我報到了！」

他不諱言自己確實很ㄍㄧㄥ，媽媽過世後，他雖然悲傷，但哭的次數，5根手指頭都數得出來，他覺得自己關於生死的這門功課應該差不多要修完了，「因為自己知道要為她過得更好，她一定也希望我過得好，一切都會往好的地方去」。

(中時)