郭富城笑好甜 方媛浪漫婚照曝光
51歲郭富城今晚在香港半島酒店舉行婚禮，全程保密到家，只公開新郎獨照，一度被猜測為是刻意不讓被傳有孕的方媛，孕肚見光。直到晚間8時許，網路瘋傳2張方媛結婚照，與郭富城甜蜜相望的模樣，閃瞎眾人。
網路瘋傳2張方媛結婚照，一張是她身穿浪漫白紗與父母合照，另一張則是她穿著中式旗袍與郭富城甜蜜對望的側拍照，據悉，方媛父親現場更激動為郭富城說：「我從小就聽你的歌長大的，現在我把女兒交給你，希望你好好對待她。」
另外，稍早郭富城經紀人小美受訪時，也再次被問及方媛有孕傳聞，「真的沒有問他們。如有最新消息一定會告訴大家」
(中時電子報)
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