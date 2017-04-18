北疆鋪上花毯 一眼看不完

北疆壯麗山水美景，深受攝影家喜愛。（鵬程旅行社提供）

春天遊北疆，處處看得到遍地野花怒放。（鵬程旅行社提供）

春暖花開正是旅遊大陸邊疆的好時機，北新疆草原上野花盛開，處處都是繽紛色彩，為提供遊客最新旅遊訊息，4月22日至23日鵬程旅行社舉辦北疆花季免費旅遊講座，分享旅途經驗與精彩照片，兩天各一場。另有四川四姑娘山與丹巴、稻城吉普車旅行講座，以及川藏南線林芝、拉薩、日喀則與青藏鐵路旅遊講座，名額有限，需預約，詳洽02-25972558或上網查詢。

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