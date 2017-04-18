六月會「情敵」劉品言 雙姝都拚了!
已經好一陣子沒在台灣拍戲的劉品言，衝著與導演許肇任的交情，只憑一通電話邀約，就立刻答應客串演出公視、TVBS《酸甜之味》。上週播出她因為代接張翰電話，而讓劇中老婆六月誤會，甚至氣到離家出走，本週為了消弭老婆疑慮，張翰替地安排了一頓三人的晚餐約會，未料又掀起另一個風暴。兩個「情敵」相見，還從戲裡拚氣勢拚到戲外！
所謂情敵相見分外眼紅，拍攝當天六月與劉品言不約而同出動許多精品私物，兩位女明星對時尚都頗有涉獵，六月平常就是資訊狂，每天必瀏覽時尚雜誌與各大流行網站，精打細算的她喜歡購買好搭配的配件飾品，也會在折扣時購入不敗鞋款，不用花大錢就可以讓自己貴氣十足，六月笑說：「要跟情敵見面，氣勢不能輸。」
雖然嘴上這樣說，現實生活中的六月對老公李易是採取放任式管理，六月說：「都已經有小孩了，如果他自己不會想，管再多也沒用。」豁達又大氣的樣子與劇中吃醋發飆的模樣差很大。
曾在法國留學受過時尚洗禮的劉品言，對時尚的敏銳度精準，見到喜歡的時尚單品自然不會放過，剛從香港帶回許多戰利品的她，順勢讓新鮮貨們跟著上戲，劉品言說：「今天剛好衣服是自己的，又剛買了新包，帶來亮相一下。」夾在中間只想逃的張翰哭笑不得地說：「雖然這些我都看不懂，但女人的好勝心真的很可怕啊！」
(中時)
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