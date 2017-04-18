兩岸食安謠言層出不窮 專家：可向官方查證

「小龍蝦實為小蟲蝦」、「無核葡萄抹了避孕藥」，網路就如同一把雙面刃，帶給人們帶便利，同時也讓謠言層出不窮。最近台灣也冒出「優酪乳、香蕉一起吃會至癌」、「蘑菇、茄子一起吃會中毒」等網路謠言，而營養師也回應，皆為無稽之談。

大陸國家食藥監總局於17日召開「多方聯動、有效治理食品謠言」記者會，與會的專家、學者共同商討，網路食安謠言的解法。食藥監總局新聞發言人顏江瑛表示，將加強食品安全謠言製造者的懲罰、追責力度，並提高公民素養，讓食品謠言不再出現。

「網路食安謠言常擾亂社會信任，也直接削弱政府的公信力，對社會和諧、穩定造成威脅。」顏江瑛解釋，受到問題食品的前車之鑑，消費者對食安的警惕性極高，只要有風吹草動，就會緊繃神經。

食品謠言在台灣常以通訊軟體、社交平台大量散布，民眾只要不留心，就會掉入陷阱。而最近也出現的2項食品謠言，分別為：「優酪乳、香蕉一起吃會至癌」、「蘑菇、茄子一起吃會中毒」。對此，董氏基金會食品營養中心營養師莫雅淳表示，皆為無稽之談。

網路謠言無奇不有，對此莫雅淳建議，民眾在接獲網路資訊時，應看清楚資訊的來源，若非官方公布的訊息，建議多方查證，甚至可向官方單位尋求協助，確認資訊的真偽。

(旺報)