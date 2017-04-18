超商尬茶飲 手搖飲市場心驚驚

圖說：統一超商宣布，推出現萃珍珠系列等新品，一年要吸引500萬人次到店體驗。 （王莫昀攝）

炎炎夏日，來一杯口感沁涼、Q彈的珍珠奶茶是許多小資族一大享受！看好茶飲近千億商機，統一超商與全家便利商店今日同步宣布推出茶飲新品，其中統一超一口氣推出「四季春茶系列」與「現萃珍珠系列」新品，全家也開發2款新口味珍奶搶市。面對超商挾據點優勢強攻，無疑為手搖飲市場投下一顆震撼彈。

統一超指出，7-ELEVEN去年於57家門市導入「CITY CAFE現萃茶」服務，共吸引逾40萬人次品嚐，累計至今，帶動單店類別業績成長20％，今年起「CITY CAFE現萃茶」大舉拓展，開發全新「四季春茶系列」、「現萃珍珠系列」，預計在上半年將推展至500店，甚至在離島的澎湖地區也喝得到，期望一年吸引超過500萬人次體驗，並以2億元為業績目標。

在「CITY CAFE現萃茶」新系列上市前夕，特別於台北市政府附近的松高門市舉辦百人試飲活動，緊接著自19日至21日更限時3天推出第2杯半價嚐鮮優惠。

全家便利商店也宣布，Let’s Café於4月26日起，推出冰蜜香紅茶珍珠拿鐵、冰辻利抹茶珍珠拿鐵，全台超過3,000店同步開賣，搶攻夏季冰飲商機。

全家便利商店鮮食部長黃正田表示，夏日調理型冷飲將由咖啡、茶飲、霜淇淋及酷繽沙擔綱發動攻勢，本波茶飲特色為加入先前小試身手旋即賣到缺貨的「珍珠」，並納入新口感，由大小不同的焦糖珍珠與波霸混珠而成，讓消費者可以吃得到Q彈的口感。

統一超行銷群協理謝蓮塘指出，依調查，民眾早上至午後較偏好喝咖啡，但傍晚後較青睞茶飲，另依地區不同，民眾對茶與咖啡的喜好度也不同，北部偏好咖啡與茶飲的比例為8比2，但到了嘉義以南地區則為6比4。

單就茶飲分析，冬季消費者喜好購買香純濃郁的熱奶茶，但到了夏季，口感清新的冰純茶則最受歡迎。

(中時)