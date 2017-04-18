骨刺壓迫神經 黃勝雄左手伸不直

左手肘到底該不該開刀？黃勝雄自己也拿不定主意。(本報資料照)

富邦悍將左投黃勝雄日前因左手肘受傷，已經有一段時間沒有出賽，如今骨刺壓迫到神經，已經讓他左手無法伸直，然而尋訪3名醫師後，對於傷勢卻得到不同答案，歸隊日期至今未定，到底需不需要開刀治傷？黃勝雄還是沒有確定的答案，僅能無奈的說，「可能要再聽一些專業的意見吧。」

去年球季後，黃勝雄早在隨中華隊赴澳洲移訓時，左手肘就感覺有點不適，不過經典賽時仍披上中華隊戰袍出賽。在經典賽結束後，他經休息狀況略有好轉；孰料，開季後傷勢惡化到影響投球，4月6日對統一獅後援出賽吞敗後，就沒有再於一軍出賽。

到底該不該開刀治傷？黃勝雄表示，之前給3位醫師診斷過，雖全都認定有骨刺壓迫到左手神經，以及組織增生的問題，但對韌帶的狀況，卻給出不同的看法，「1個說韌帶沒事，1個說有撕裂，另1個則是說我韌帶斷了。」下一步該怎麼走，黃勝雄認為還得多聽一些意見再決定。若他最後選擇手術，最少得休息3個月。

(中時電子報)