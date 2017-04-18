花蓮落實垃圾分類 7月起強制用透明垃圾袋

落實垃圾分類，花蓮縣7月起強制使用透明垃圾袋。（許家寧攝）

花蓮縣垃圾掩埋場，多達2成垃圾為可回收塑膠類。（許家寧翻攝）

花蓮縣內垃圾掩埋場，多達2成垃圾為可回收塑膠類，環保局為落實垃圾分類，維護花蓮好山好水，宣布7月1日起全縣強制推動使用透明垃圾袋，民眾若未依規定使用透明垃圾袋，清潔隊將強制破袋檢查，盼民眾養成自發分類，隨手回收做環保。

環保局長饒忠指出，花蓮為台灣的觀光門面，根據行政院環保署針對花蓮縣內掩埋場垃圾進行分析，發現其中有多達五分之一的垃圾是可回收的塑膠類物品，若經由妥善處理，提升資源回收率，均能夠降低回收物品流入環境之中，減少對環境的危害。

他指出，去年推動縣內各級公務機關使用透明垃圾袋措施，發現資源回收量較前年同期增加14.02％計4345公噸，全縣垃圾清運量也較同期明顯減少4.23％約1599公噸，顯見使用透明垃圾袋措施，對於垃圾減量與提升資源回收率有明顯成效。

饒忠表示，花蓮縣積極推動垃圾減量、「讓垃圾變黃金」，即日起全面推動使用透明垃圾袋，7月1日前為宣導期，藉由使用透明垃圾袋，讓清潔隊人員在收受垃圾時，能清楚、便利的檢查垃圾，落實垃圾分類與加強資源回收循環再利用，達到降低垃圾清運量目的。

花蓮縣7月起將強制使用透明垃圾袋，民眾如未依規定使用透明垃圾袋，清潔隊將破袋進行檢查，可拒絕收受未分類垃圾，呼籲民眾即日起選購透明或半透明垃圾袋，養成隨手分類回收的習慣，一起為花蓮的環境盡一份心力。

(中時)