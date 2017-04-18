賈靜雯帶Bo妞返家 咘咘吃醋方式很特別

賈靜雯與Bo妞已經回到家，咘咘每天都想摸妹妹。（取材臉書）

修杰楷出席Häagen-Dazs母親節活動。（Häagen-Dazs提供）

修杰楷出席Häagen-Dazs母親節活動。（Häagen-Dazs提供）

代言與活動滿檔的修杰楷，18日出席冰淇淋品牌的母親節活動，他透露生完第二胎BoBo（Bo妞）的老婆賈靜雯，日前已經坐完月子返家靜養，咘咘開始正式與妹妹朝夕相處，早上起床第一件事就是叫「妹妹」、「Bo妞」，總是想要摸妹妹，看到爸媽抱妹妹，她表達吃醋的方式很特別，是一個人默默到旁邊玩玩具，大人看了覺得不捨就會有人趕緊去安撫陪伴她。

修杰楷說，今年的母親節禮物已經都送出，除了幫自己的媽媽和爸爸付峇里島旅行的旅費，也送給丈母娘一個錢包，並親自挑選一個他覺得很適合賈靜雯的名牌包，大約8、9萬，老婆也蠻喜歡。母親節當天應該還會邀請他們去吃飯慶祝過節。

他坦言自己個性像教官愛碎念、管很多，所以送給賈靜雯的另一個母親節禮物，就是當天會收斂一點，提醒自己不要太愛念她，也會多給她讚美，「靜雯只要我不要念她，她都很開心」。

他前幾天去新加坡三天，參加紅星大獎2017頒獎典禮，很黏小孩的他，那三天因為放下不小孩，只要有空就是不停在視訊，「一直想看她們在幹嘛」。

(中時)