感念美國叔叔 花蓮原民教師資助貧童
花蓮縣秀林鄉文蘭國小主任艾石生，小時候家境清寒，只能吃地瓜、芋頭果腹，肚子餓時還要抓筍龜、蟑螂充飢，受到世界展望會資助，他努力考上教職並返鄉服務，感念當初資助他的「美國叔叔」，希望把過去受人幫助的愛繼續傳遞下去。
台灣世界展望會東區辦事處舉辦資助人感恩茶會，邀請22位資助人到場分享生命故事，目前正接受校長儲訓的艾石生主任，從受助的原民貧童轉為資助人，艾石生說，若沒有那位美國叔叔，我現在不知道在哪裡？可能是個無業遊民也未可知。
來自秀林鄉重光部落的艾石生，他一邊看老照片，分享幼時家境清寒，兄弟姊妹六人無力順利就學，回憶起艱困的童年，他說兒時常吃鍋粑、與豬一起吃地瓜、芋頭果腹，肚子餓到受不了時，只能抓來筍龜、蟑螂烤來吃充當零食。
艾石生感謝當年資助他的的美國叔叔，經常寫信、寄照片鼓勵他，支持他立志成為老師，回到原鄉培育人才，為了回饋那位美國叔叔，他也持續資助泰國及獅子山共和國兩名外國兒童，「相信透過一點點幫助，小孩子的生命會翻轉！」
東區辦事處主任蕭文榮表示，當年展望會在花蓮壽豐計畫區的受助童中，共培育了像艾石生在內的6位教育人員、6位醫生，以及許多軍警、護理人員，目前花蓮地區共幫助4500名弱勢兒童，盼透過社工的陪伴，給偏鄉童有個利用教育翻轉貧窮的機會。
(中時)
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