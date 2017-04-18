華國三太子網賽》台灣內戰 盧彥勳睽違3年戰王宇佐

盧彥勳拍落20歲國內小將李冠毅。(海碩整合行銷提供)

「台灣一哥」盧彥勳相隔兩年再戰華國三太子盃挑戰賽，19日單打首輪6比2、6比1拍落20歲同胞小將李冠毅，20日16強賽「寶島內戰」，盧彥勳睽違3年對決王宇佐爭8強門票。

大會單打第2種子盧彥勳，19日僅花53分鐘就拍落李冠毅，但分數之外，盧彥勳更看重比賽內容，「有打出自己該發揮、教練所提醒要修正的，對今天表現算是滿意。」季前盧彥勳就與李冠毅、南韓好手鄭炫一同冬訓，「一哥」對李冠毅好學態度讚譽有加。

小將李冠毅不敵盧彥勳。(海碩整合行銷提供)

「李冠毅非常認真、努力去適應訓練生活，這種態度未來會是他的優勢和武器。」盧彥勳強調，僅管短時間內或許訓練成果無法展現在球場，但李冠毅的態度令人稱許，「練習時他可以對抗，代表是有實力，但比賽中如何去發揮是每個球員的必修課。」

場上修行不止息，場上心態調整盧彥勳坦言自己也還是學生，但新教練帶給他很多啟發，比賽不僅是輸贏，也是和對手的士氣角力，以及自己如何掌握情緒，「現在看待比賽更有新鮮感，你能不能承擔輸的情緒、痛苦，對我而言是另一種挑戰。」

盧彥勳下一戰將對決同樣是台灣好手王宇佐，兩人生涯12度交手，盧彥勳拿下8勝4負，這也將是盧、王兩人睽違3年再度碰頭，上次對決已經要回溯到2014年澳網，盧彥勳直落三勝出。

(中時電子報)