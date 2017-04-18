年金改革 銓敘部精算：試院版比年改會版早6年破產

立法院19日將審查年金改革案，年金改革行動聯盟在立法院外抗議。（姚志平攝）

在監督年金改革聯盟發起夜宿圍城，並要求公布年金改革精算報告，銓敘部今天趕在立法院審查年改案前公告精算報告，在現行制度不進行改革情況下，退撫基金將在120年破產，若採用年改會版本則延到139年破產，考試院版本則在133年破產，兩者相差6年。

考試院之前在審查年金改革法案時，一再要求銓敘部提出精算報告，反年金團體也以精算報告未出爐為由，認為根本沒有審查法案的依據，要求立法院應暫停審查。

在立法院明天即將審查年改法案前夕，銓敘部今天悄悄在官網上公布「公務人員退休制度調整成本分析財務評估報告」，也就是各方關注的「精算報告」。

根據精算報告推估結果，若依據銓敘部原本提案，亦即年改會版本，在所得替代率第一年降至75％，分15年降至60％（35年資）、法定提撥率為18％情況下，退撫基金用罄年度為民國139年，較現行制度120年破產相較，可延長19年。

若依照考試院所提版本，所得替代率第一年80％，分十年降到70％，提撥率18％情況下，退撫基金破產年度為民國133年，較現行制度延長13年，比年改會方案提早6年。

根據銓敘部的統計，截至去年底止，符合退撫舊制資格且仍在領取定期給付的公務人員及遺族共有18萬2,130人，年度平均給付金額為 27萬4,112 元，領取優惠存款人數為12萬4,475人，平均優存利息為 16萬4,874 元；符合退撫新制資格且仍在領取定期給付之公務人員及遺族共為 14萬8,102人，年度平均給付金額為 23萬2,972 元。

(工商)