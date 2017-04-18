當年蓋得太右邊 派出所拆除重建

福營派出所屹立輔仁大學門前逾30載，為傳統紅磚為主、白色馬賽克收邊的派出所設計，本月將拆除重建。（新莊警分局提供）

20日起福營派出所暫遷至後港一路183號。（新莊警分局提供）

新莊警分局福營派出所屹立輔仁大學門前逾30載，因現有廳舍占用部分私人土地，本月將拆除原地重建，20日起派出所暫遷至後港一路183號。新莊警分局表示，福營派出所當年因施工誤差「蓋得太右邊」，占用近7坪私人土地，也因廳舍老舊，空間不敷使用，本月拆除重建，新建廳舍明年底落成啟用。

福營派出所員警近日忙著將各類公文、資料打包裝箱，20日派出所就會遷至700公尺外暫時承租的辦公室並受理報案，提醒洽公民眾不要跑錯地點。

新莊警分局表示，位於福營路101號的福營派出所1984年落成，2010年遭民眾提告占用私人土地，因派出所當初施工時的確因施工、設計等誤差，「蓋得太右邊」，判決確定占用民地，須拆屋還地，去年重建核定，拆掉舊有廳舍後，會往左導正蓋新廳舍。

新莊警分局指出，福營派出所成立後，因轄區內人口大幅增加，後續成立了光華派出所及丹鳳派出所，以有效維護治安及服務市民，不過轄區人口相較當年仍大幅成長，警員目前共40人，辦公空間壅擠，改建後空間可增加近一倍。

新北市警局規畫原福營派出所舊址原地重建，設計為地下1層地上5層，經費3092萬元，樓地板面積約317坪，預定於明年底落成啟用。

(中時)