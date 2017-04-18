梅伊閃電宣布提前大選 歐股嚇跌
英國首相梅伊(Theresa May)周二無預警宣布將於6月8日舉行大選，宣稱唯有改選國會才能為英國帶來安定，並讓英國度過脫歐的風暴。受此消息影響，英鎊因市場預期梅伊將採軟脫歐而急奔至6個月最高，但歐股因擔心此舉將增添新的不確定性而全面大跌，英股更重挫2％。
由於市場預期大選後英國軟脫歐的可能性大增，英鎊應聲急揚，周二接近中午時來到1.2735美元，為去年10月中以來新高價，漲幅高達1.4％。
歐美股市則全面下跌，英國富時100指數重挫逾2％，法國股市大跌1.4％，Stoxx 600泛歐股市指數跌了1％；華爾街股市早盤開低，道瓊工業指數下跌約70點或0.3％，報20,570點。
(工商)
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