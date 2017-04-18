房間亂=存不了錢？ 她分享3個不小心就陷入貧窮的生活習慣
「理財」可說是此生必學的重要課題，許多人常會有疑問，明明自己平常沒特別多的支出，但總是存不了什麼錢？實際上，你可能得好好回頭檢視自己的生活習慣，或許問題就出自一些小細節之中。
《日經新聞網》今刊出一篇由撰稿人青樹明子所寫的文章，分享可能會造成「存不了錢」的幾種生活習慣。她開頭首先提到，過去有理財規劃師指出，房間亂之所以容易存不了錢，是因為無法讓自己房間保持乾淨的人，代表不擅長整理，其對於金錢缺乏管理的能力，將難以妥善處理所有的收入和支出。
青樹明子更進一步分享3個不小心就陷入貧窮的生活習慣，分別是，「無法掌握自己的錢包裡有多少錢。」「是否漫無目的地順道走進便利商店？」「是否存在『買便宜貨白花錢』的情況。」她並認為自我管理很重要。
1、無法掌握自己的錢包裡有多少錢
當無法掌握自己錢包有多少錢的時候，就很容易陷入亂花錢的情況，最後招致貧窮；因此，用途不明的錢增多，就是「存不了錢」人的典型特徵。
2、是否漫無目的地順道走進便利商店？
缺乏計畫性花錢的人容易「存不了錢」。最代表性例子就是常常跑去便利商店，即使自己沒有需求，但最後出來仍購買一堆沒用的東西，雖然價錢不高，但若對生活沒有用處，也只是徒增浪費。
3、是否存在「買便宜貨白花錢」的情況
看到促銷就被沖昏頭的人，總難以冷靜判斷自己生活是否有需要，容易發生衝動性的消費；實際上此對生活沒有任何幫助，反而變成買便宜貨致貧的下場。青樹明子也建議，高手應該是在促銷前就先鎖定自己想要的，以便在打折時能不用試穿就可迅速購買，此為一種生活智慧。
(中時電子報)
文章來源：日本經濟新聞網
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